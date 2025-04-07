Фрязинский лесопарк опубликовал программу мероприятий на неделю

Жителей и гостей Фрязина приглашают провести время в лесопарке. На этой неделе здесь пройдет множество мероприятий, рассчитанных на разные возрастные группы и интересы.

По вторникам программа начинается с оздоровительных мероприятий. В 11:00 состоится лекторий «В здоровом теле!», где квалифицированные специалисты расскажут о принципах правильного питания, методах профилактики возрастных изменений и способах поддержания жизненного тонуса. Участников клуба «Активное долголетие» в этот день с 11:00 до 12:00 приглашают на занятия по скандинавской ходьбе и женской гимнастике, которые особенно популярны у людей зрелого возраста.

Среда посвящена гармоничному развитию тела и духа. С 11:00 до 12:00 пройдут занятия женской гимнастикой. С 14:00 до 15:00 работает «Творческая мастерская», где посетители могут освоить различные виды рукоделия, включая создание декоративных изделий, основы живописи и дизайна украшений.

Мероприятия пятницы ориентированы на интеллектуальное развитие. С 14:00 до 15:00 проходит «Библиотечный калейдоскоп», который включает коллективные чтения, обсуждение литературных произведений и увлекательные викторины для книголюбов.

Воскресенье будет днем семейного отдыха. С 16:00 до 18:00 состоится развлекательная программа «Занимательные книги» с развивающими играми, конкурсами и совместным чтением произведений детской литературы.

Все мероприятия проводятся абсолютно бесплатно. Занятия проходят на открытом воздухе, что усиливает их оздоровительный эффект, а участники смогут расширить круг общения и найти единомышленников.