Фрезеровку асфальтового покрытия завершили на улице 9 Мая в Химках

Специалисты завершили фрезеровку асфальтового покрытия на улице 9 Мая в Химках. Рабочие приступили к установке новых дождеприемников и люков. Параллельно ведется обустройство тротуаров и площадки для новой автобусной остановки.

На следующем этапе подрядчики планируют укладку двухслойного асфальтобетонного покрытия — сначала выравнивающего, затем финишного слоя. Одновременно с этим специалисты занимаются благоустройством пешеходной зоны: устанавливают бордюрный камень, формируют песчано-щебеночную подушку для последующей укладки тротуарной плитки.

Завершающим этапом ремонтных работ станет монтаж современных дорожных знаков и нанесение новой разметки. Для минимизации неудобств для водителей работы организованы посменно на разных полосах движения, однако в часы пик автомобилистам рекомендуют использовать альтернативные маршруты через Юбилейный проспект и Ленинградское шоссе.

Общая протяженность ремонтируемого участка составляет более трех километров.