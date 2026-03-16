Французскому фермеру понравилось выращивать овощи в Подмосковье

Уроженец французского Гренобля Николя Буассе, выросший в семье фермеров, решил попробовать перенести свой опыт в Россию. В начале 2000-х он часто приезжал в страну и хорошо выучил язык.

Подходящие условия для выращивания спаржи, одной из самых известных овощных культур Франции, Буассе нашел в Коломенском округе — на землях вдоль Оки. Легкие почвы здесь оказались близки по структуре к французским. Так начался эксперимент с выращиванием спаржи, который со временем превратился в полноценное хозяйство.

Сегодня на ферме «Эколомна» выращивают несколько культур. Весной собирают зеленую и фиолетовую спаржу, летом и в начале осени — мини-брокколи «Никколини» и мини-цветную капусту «Николетта». Еще одно направление — салатный цикорий, или эндивий. Благодаря особым технологиям урожай можно получать круглый год.

По словам фермера Николя Буассе, такие проекты показывают, что сельское хозяйство Подмосковья постепенно выходит за рамки привычных направлений. Развитие нишевого овощеводства может стать одним из факторов роста регионального агропромышленного комплекса.