Французский фермер расширит производство спаржи и цикория в Подмосковье

Французский фермер Николя Буассе уже девять лет успешно занимается выращиванием овощей в Коломенском округе. Его хозяйство специализируется на нишевых культурах, таких как мини-брокколи, мини-цветная капуста и салатный цикорий, а основным продуктом является спаржа.

Начал фермер с небольшого участка в полгектара, где выращивал спаржу почти для себя. Однако, когда урожая стало больше, чем требовалось, Буассе начал поставлять продукцию в рестораны. Профессиональные повара оценили качество и свежесть продукта, а затем интерес к спарже проявили и торговые сети.

Сегодня плантации хозяйства расположены в нескольких населенных пунктах округа, а спаржа занимает около 20–25 гектаров. Буассе считает, что земли вдоль Оки хорошо подходят для выращивания его культур благодаря сочетанию почвы и климата.

Фермер регулярно приезжает в Коломну, работает с местными ресторанами и вместе с шеф-поварами придумывает блюда из собственной продукции. Отдельное место занимает фестиваль «Спаржа» в Озерах, который в 2026 году прошел уже в девятый раз и собрал от пяти до семи тысяч посетителей.

В ближайших планах Буассе — расширение посадок фиолетовой и зеленой спаржи, развитие производства цикория и появление двух новых нишевых овощей. Таким образом, фермер рассчитывает не только расширять свое хозяйство, но и постепенно знакомить жителей региона с новыми продуктами.