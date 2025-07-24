Фотовыставку о женщинах необычных профессий открыли в Люберцах
В картинной галерее Люберец открылась уникальная фотовыставка, демонстрирующая 23 портрета жительниц Подмосковья, освоивших «мужские» профессии. Среди героинь проекта — автогонщицы, кузнецы, слесари и водители.
Экспозиция создана фотохудожницей Анной Гранд в рамках проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия».
«Героини моих работ — необычные женщины с необычными профессиями, которые традиционно считаются мужскими. Но мы сломали все стереотипы и доказали, что нам, девочкам, все по плечу. Я хочу мотивировать женщин добиваться своих целей, чтобы они слушали свое сердце, чтобы они выбирали свой путь, а не тот, который им навязывает общество. Для того, чтобы быть счастливым, нужно заниматься любимым делом», — поделилась Анна Гранд.
Инициатива получила поддержку люберецкого отделения Союза женщин России и местного отделения партии «Единая Россия».
«После 30 июля эта выставка поедет по городам Подмосковья. Примечательно, что в каждой новой локации количество портретов будет увеличиваться. Ведь в нашем регионе проживает много удивительных женщин, о которых хочется рассказывать, и с которых следует брать пример», — отметила муниципальный координатор партийного проекта «Культура малой Родины» Ольга Гоффе.
Завершающими площадками для экспозиции станут либо Дом правительства Московской области, либо Московская областная дума.