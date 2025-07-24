Фотовыставку о женщинах необычных профессий открыли в Люберцах

Экспозиция создана фотохудожницей Анной Гранд в рамках проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия».

«Героини моих работ — необычные женщины с необычными профессиями, которые традиционно считаются мужскими. Но мы сломали все стереотипы и доказали, что нам, девочкам, все по плечу. Я хочу мотивировать женщин добиваться своих целей, чтобы они слушали свое сердце, чтобы они выбирали свой путь, а не тот, который им навязывает общество. Для того, чтобы быть счастливым, нужно заниматься любимым делом», — поделилась Анна Гранд.