Фотовыставка урожая открылась в Пушкино

Жителей округа приглашают на первую в регионе осеннюю фотовыставку «Мой урожай», которая проходит в Красноармейске. Мероприятие организовано в социальном центре «Пушкинский» и посвящено красоте и щедрости природы Московской области в период сбора урожая.

На конкурс было представлено более 70 фотографий, присланных участниками клубов «Активное долголетие» из разных муниципалитетов Подмосковья. Из них в финальную экспозицию вошло более 40 лучших работ. Оформлением выставки занималась специалист социального центра Валентина Терентьева, которая поделилась, что идея провести подобное мероприятие родилась после участия в городском фестивале «Спасовский урожай». Этот фестиваль уже давно пользуется популярностью среди местных жителей, но впервые в нем победили участники проекта «Активное долголетие» социального центра «Пушкинский». Этот успех вдохновил организаторов перенести конкурс в онлайн-формат и расширить его на всю Московскую область, предоставив возможность всем пенсионерам региона показать свои творческие работы.

На выставке посетители смогут увидеть фотографии, запечатлевшие ягоды, цветы, овощи и фрукты из разных уголков Подмосковья — Раменского, Коломенского, Щелковского, Пушкинского и других муниципалитетов. Выставка будет открыта для посещения до 26 сентября и доступна для всех желающих с 10:00 до 17:00.