Фотовыставка работ с применением ИИ откроется в Химках

Центр объединения гражданских инициатив «Единые» и молодежное движение «Будущее страны» запустят проект для создания фотовыставки с использованием искусственного интеллекта. Подобная выставка уже работает на территории Химок.

Суть мероприятия обсудили на встрече в музейно-выставочном комплексе «Артишок».

«Такие проекты демонстрируют, как современные технологии могут привлекать внимание широкой общественности и расширять границы традиционных жанров», — поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Сейчас в «Артишоке» уже проходит экспозиция «Химки глазами Искусственного интеллекта». Выставка включает в себя работы, созданные с помощью нейросетей, а также интерактивные медиаэкраны и проекции. Посетить ее можно до 22 сентября ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника и вторника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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