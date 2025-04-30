Фотовыставка о героях ВОВ открылась в Серебряных Прудах

В рамках подготовки к масштабному празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне жители округа получили возможность почтить память своих предков, внесших вклад в долгожданную победу. Фотолюбители из местного фотоклуба «В фокусе» организовали совместно со специалистами центральной библиотеки акцию памяти «Они спасли мир».

Результатом совместной работы стала тематическая фотовыставка, которая открылась сегодня в культурном центре «Наследие».

Особенностью этой выставки является то, что ее экспонатами стали подлинные снимки из личных семейных архивов жителей Серебряных Прудов. Участники акции предоставили фотографии своих родственников, которые принимали участие в трагических событиях 1941–1945 годов, чтобы создать своеобразный мемориал, посвященный героям войны.

На стенах культурного центра размещены 19 портретов, каждый из которых рассказывает свою историю о мужестве, стойкости и самоотверженности людей, прошедших через тяжелые испытания.