Фотовыставка «Дети Героев» откроется в усадьбе Горенки в Балашихе

Уже 30 октября на территории исторической усадьбы Горенки в городском округе Балашиха начнет работу фотовыставка «Дети Героев». В подготовке этого важного проекта принял участие Комитет семей воинов Отечества Московской области.

Экспозиция представит фотографии, на которых изображены родные 23 погибших участников специальной военной операции. На снимках близкие держат портреты своих героев — отцов, братьев и сыновей, отдавших жизнь в исполнении воинского долга.

Проект «Дети Героев» направлен на то, чтобы показать личную, человеческую сторону подвига российских воинов. Выставка призвана сохранить в общественном сознании память о тех, кто пожертвовал своей жизнью ради Родины, воспитать патриотизм и уважение к истории страны, а также напомнить посетителям о высокой цене свободы и мира.

Подобные инициативы играют важную роль в сохранении исторической памяти и укреплении единства общества, напоминая о стойкости народа и героизме защитников Отечества.

Выставка не имеет возрастных ограничений, что делает ее доступной для всех категорий посетителей.