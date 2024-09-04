Фотовыставку ко Дню знаний провели в парке Мира в Мытищах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Фотосушку в парке Мира в Мытищах посвятили Дню знаний. На выставке представили более 50-ти работ в рамках проекта «Я люблю Мытищи».

Фотосушка — это открытая выставка-галерея, участие в которой мог принять любой желающий. Организаторами креативного мероприятия в парке выступила команда фотопроекта «Я люблю Мытищи», специалисты управления молодежной политики администрации городского округа Мытищи и единая дирекция парков.

Представлено на выставке было более 50-ти фоторабот и открыток в красивыми видами Мытищ. Принять участие могли все желающие, достаточно было повесить на веревку с прищепками свою работу. Понравившиеся фото посетители парка могли забрать себе на память.

Фотосушка стала частью фестиваля «Я люблю Мытищи». Итоги жюри подведет в День городского округа Мытищи — 14 сентября.

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