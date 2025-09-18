Фотосессию местных баскетбольных команд провели в Химках перед началом сезона

Мероприятие включало ежегодную фотосессию для официальных ресурсов и турнирной документации. Тренеры и игроки рассказали о подготовке к предстоящим чемпионатам и обновленном составе команд.

Традиционное событие проводится каждый сентябрь в соответствии с регламентами турниров. Полученные фотографии будут использоваться для афиш, анонсов матчей, социальных сетей и страницы команд на сайте РФБ.

Основной состав команды обновился на 80% и преимущественно состоит из молодых игроков 2002 года рождения. Под руководством нового тренера Егора Вяльцева коллектив готовится к старту чемпионата Высшей лиги в октябре.

«Стараюсь поделиться своим опытом с другими игроками. Задача всегда — только первое место. Нужно стремиться забраться как можно выше, попробовать попасть в плей-офф и показать свою самую лучшую игру», — поделился капитан команды «ЦСП-Химки» Андрей Лысенков.

Команда «ЦСП-Химки-2» также претерпела изменения. По словам тренера Романа Пахнюка, задача остается прежней — войти в тройку лидеров молодежной лиги после прошлогоднего третьего места в регулярном чемпионате.

На медиадне представили новую игровую форму в желто-черной цветовой гамме, которая уже была успешно опробована командами Khimki Power в дисциплине 3×3. Эти коллективы завоевали три медали на первенстве страны и стали финалистами женского Кубка России.

В ближайших планах Khimki Power — подготовка к III Играм стран СНГ в составе сборной России U17 под руководством тренеров Олеси и Даниила Абрамовских, а затем начало нового сезона чемпионата России по баскетболу 3×3.