Фотопрогулку по Мытищам проведут ко Дню туриста 27 сентября

Туристический маршрут по Мытищам организуют в День туриста. Гостям предоставят возможность узнать об архитектуре, памятниках и объектах городского округа

Мытищинский историко-художественный музей в честь Дня туризма проведет фотопрогулку по городскому округу. Возможность исследовать памятники, малые архитектурные формы и необычные городские объекты появится у всех желающих.

Материалы будут собраны, описаны, а волонтеры сделают из лучших работ красочные открытки с информацией о достопримечательностях, их будут раздавать всем желающим в музее.

Встреча пройдет 27 сентября, в 16:00 у Мытищинского историко-художественного музея по адресу улица Мира, дом 4.

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