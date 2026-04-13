Фотоквест ко Дню космонавтики прошел в Воскресенске

Увлекательное мероприятие под названием «Поехали!» посвящалось 65-летию полета в космос Юрия Гагарина. Фотоквест, который состоялся в парке усадьбы Кривякино, организовали сотрудники молодежного центра «Олимпиец».

За победу боролись четыре команды «Первые из первой», «Цветение», «МГЕР» и «Волонтеры Подмосковья». Ребятам нужно было найти на территории парка все загаданные локации, спрятанные объекты и знаковые места. За каждую найденную точку команды получали баллы, а самые оригинальные снимки приносили и дополнительные очки.

По итогам напряженной борьбы победу одержала команда «Цветение», которая показала лучшие результаты как в поиске объектов, так и в создании самых креативных фотографий.

Все участники не только получили массу позитивных эмоций и новых впечатлений, но и отлично провели время на свежем воздухе и проявили свои творческие способности.