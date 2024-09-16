Сегодня 10:43 Фотоквест и мастер-классы провели в Кузьминском лесопарке в Котельниках Фото: Администрация г.о. Котельники
В Кузьминском лесопарке в Котельниках прошел праздник «Живописный парк». Для гостей организовали фотоквест, творческие мастер-классы и другие активности.
В лесопарке работали интерактивные площадки и фотозоны. Для гостей парка организовали концерт живой музыки, танцы и модельный показ от клуба «Активное долголетие». Художники провели пленэр на свежем воздухе, а жители Котельников присоединились к фотоквесту по «Живописным уголкам». Также на сцене подвели итоги проекта «Общественный огород».
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