Форум «Здравоохранение» прошел в Дубне

Масштабное мероприятие, посвященное медицине, провели в Дубне. Участники обсудили важные для отрасли проблемы и перспективы ее развития.

Встреча шла два часа. На ней дали оценку системе записи к врачам, разобрали десятки обращений, обсудили возможности системы здравоохранения.

«Мы регулярно проводим встречи с населением. Если раньше в основном был диалог „пациент-главный врач“, то сейчас мы позвали руководителей всех подразделений: взрослых и детских поликлиник, заведующих всеми отделениями для того, чтобы они отвечали на вопросы, которые жителей волнуют», — отметил главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов.

Также на форуме работал городок здоровья. Здесь можно было пройти денситометрию, сделать кардиограмму, провести экспресс-диагностику, поставить прививку от гриппа.

«Вместе с жителями наукограда провели большую работу — выявили те проблемы, которые больше всего волнуют дубненцев в сфере здравоохранения. Пообщались с медиками напрямую, открыто и честно задали им вопросы. Каждый житель ушел с решением и пониманием как действовать дальше. Итоги нашего форума лягут в основу модернизации работы Дубненской больницы, и, уверен, каждый житель со временем ощутит этот результат», — добавил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.