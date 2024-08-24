Форум «Управдом» состоялся в Котельниках

Пресс-служба администрации городского округа Котельники
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники

На ежеквартальном форуме «Управдом» приняли участие сотрудники администрации городского округа Котельники и главы советов многоквартирных домов. Собравшиеся обсудили капремонт в домах и техобслуживание газового оборудования в квартирах.

Форум «Управдом» объединил председателей советов многоквартирных домов и начальников профильных служб города. Рассмотрели вопросы проведения капитального ремонта в многоквартирных домах и обслуживания внутриквартирного газового оборудования.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Котельников Лариса Визаулина рассказала, какие дома и когда отремонтируют. Также она доложила о деталях и нюансах капитального ремонта. Подробную информацию можно узнать на сайте фонда капитального ремонта.

Заместитель главы Котельников Сергей Полевщиков отметил, что техобслуживание газового оборудования в домах проведут один раз в год по графику. Его опубликуют на официальном сайте «Мособлгаза».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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