Форум «Управдом» прошел в Котельниках

В городском округе Котельники состоялся 32-й форум «Управдом». Участники обсудили вопросы проведения капитального ремонта в 2025 году и планы на 2026 год.

На мероприятии собрались представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, специалисты Фонда капитального ремонта, сотрудники администрации муниципалитета, члены Ассоциации председателей советов многоквартирных домов и активные жители.

В план по капитальному ремонту на 2023–2025 годы в городе Котельники вошли 26 домов. Из них 14 — в микрорайоне Силикат, три — в микрорайоне Белая Дача, восемь — в микрорайоне Ковровый и один — в микрорайоне Опытное поле. Специалисты уже обновили 19 объектов. До конца 2025 года ремонтные работы завершат еще по пяти адресам. Остальные дома обновят в следующем году.

В план капремонта на 2026–2028 годы вошел 41 многоквартирный дом, в том числе 21 обновят в 2026 году, 10 — в 2027 году и оставшиеся 10 — в 2028 году. Сейчас этот план согласовывают с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области.