Сегодня 10:04 Форум сторонников «Единой России» прошел в Люберцах 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Люберцы Подмосковье

Люберцы

«Единая Россия»

Окружной форум «Подмосковье-2026» собрал в школе № 51 более делегатов из Люберец, Ленинского округа и Котельников. В мероприятии также приняли участие депутаты Государственной думы Роман Терюшков, Московской областной думы Лидия Антонова и Дмитрий Дениско.

Роман Терюшков напомнил, что уже в следующем году предстоят выборы в Госдуму и Мособлдуму. «Сегодняшний форум — фактический старт кампании 2026 года. Мы вступаем в решающий этап, где доверие людей зависит от открытого диалога и реальных дел», — подчеркнул парламентарий.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов представил результаты работы за год и обозначил ключевые направления развития. Он рассказал, что в муниципалитете были открыты четыре школы и три детских сада, введены в эксплуатацию две крупные поликлиники, женская консультация в жилом комплексе «Зеленые аллеи». Также построили пожарное депо в Дрожжино и досрочно завершили ремонт 26 участков дорог общей протяженностью в 16 километров.

Глава Люберец, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков сообщил что в рамках Народной программы партии выполнено более 98% наказов жителей: строятся школы и детсады, обновляются культурные и спортивные объекты, стартуют крупные инфраструктурные проекты, включая модернизацию транспортных узлов. На форуме состоялось вручение партийных билетов новым членам «Единой России»: педагогам, руководителям учреждений, волонтерам, ветеранам и активистам общественных организаций.