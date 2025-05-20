Форум развития системы ученического самоуправления проведут в Подольске осенью

Главный эксперт комитета по делам молодежи администрации округа, председатель организации «Российский Союз Молодежи» в Подольске Ольга Жукова выиграла грант на реализацию форума советов обучающихся «Формула УСпеха». Его проведут осенью.

Мероприятие станет площадкой для развития системы ученического самоуправления на территории Московской области. Участники форума смогут обмениваться опытом и перенимать лучшие практики. Ольга Жукова получила грант в первом сезоне конкурса «Росмолодежь. Гранты» для физических лиц в номинации «Вдохновляй».

Отметим, что инициировала форум Подольская организация «Российский Союз Молодежи» при поддержке Московской областной организации «Российский Союз Молодежи», Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» и Министерства информации и молодежной политики Московской области.