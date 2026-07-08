Форум «Получение разрешения на строительство» начался в Подмосковье

Форум «Получение разрешения на строительство» открылся в Красногорске. В нем примут участие представители федеральных и региональных властей, отраслевых ведомств, девелоперы, бизнесмены и инвесторы. Об этом проинформировала пресс‑служба Мининвеста Подмосковья.

Заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева, форум дает участникам представление о том, как запустить производство: от идеи и подбора площадки до реализации проекта.

«Это мероприятие об опыте инвестиционной работы, которым Подмосковье готово делиться с другими регионами, о партнерстве бизнеса и власти, а главное — о поддержке, которую власть не просто может, но в современных реалиях просто обязана оказывать инвестору», — сказала она.

Организаторами форума выступают ВШГУ Президентской академии и Минэкономразвития России совместно с Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В первый день форума Екатерина Зиновьева представила обзор возможностей региона. Она рассказала о производственных площадках, мерах поддержки, а также об электронных сервисах. С докладами выступили представители отраслевых ведомств — они осветили работу ЦСС в Подмосковье и роль цифровых технологий в управлении строительной отраслью. Завершится день тематическим круглым столом.

Программа второго дня включает выступления экспертов и «Индустриальный тур» по производствам резидентов подмосковных промпарков.

Третий день форума посвящен вопросам технологического присоединения, инструментам раскрытия инвестиционного потенциала региона, формату «лайт индастриал», а также взаимодействию предпринимателей и органов власти.