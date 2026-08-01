Форум по здравоохранению прошел в Люберцах

«Между администрацией и нашими медицинскими учреждениями выстроена прямая, эффективная коммуникация по всем проблемным вопросам. Мы выступаем не как проверяющие, а как надежные партнеры и проводники интересов жителей», — отметила она.

В 2025 году после капитального ремонта открылось взрослое поликлиническое отделение в Дзержинском. Продолжается ремонт стационара на улице Кирова и детского стационара на Октябрьском проспекте.

Министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что в 2026 году в Люберцах открыли поликлинику в поселке Октябрьский, где помощь получают более 28 тысяч жителей, а также порядка 16 тысяч из поселка Мирный, сел Верхнее Мячково и Сельцо, деревень Островцы и Михнево.

«До конца года планируем завершить строительство поликлиники в поселке Мирный», — подчеркнул Максим Забелин.

Жители смогли задать вопросы о записи к врачу, сроках выдачи результатов анализов и прохождении диспансеризации. По инициативе Общественной палаты Московской области на территории округа реализуется федеральный проект «Здрав.Контроль», направленный на оперативное решение вопросов в сфере медицинской помощи.