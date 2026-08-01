Форум по здравоохранению прошел в Люберцах
29 июля состоялось мероприятие «Здравоохранение», посвященное состоянию и перспективам развития медицинской помощи в муниципалитете. Участники обсудили строительство новых поликлиник, ремонт учреждений и поставку оборудования.
В работе форума приняли участие заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин, советник министра здравоохранения Московской области Юрий Радионов, директор Люберецкой областной клинической больницы Елена Сторожева, исполняющая обязанности главного врача Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Колесникова и исполняющий обязанности главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Егоров.
Заместитель главы округа Юлия Арсентьева отметила, что здоровье и качество медицинского обслуживания — главный приоритет.
«Между администрацией и нашими медицинскими учреждениями выстроена прямая, эффективная коммуникация по всем проблемным вопросам. Мы выступаем не как проверяющие, а как надежные партнеры и проводники интересов жителей», — отметила она.
В 2025 году после капитального ремонта открылось взрослое поликлиническое отделение в Дзержинском. Продолжается ремонт стационара на улице Кирова и детского стационара на Октябрьском проспекте.
Министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что в 2026 году в Люберцах открыли поликлинику в поселке Октябрьский, где помощь получают более 28 тысяч жителей, а также порядка 16 тысяч из поселка Мирный, сел Верхнее Мячково и Сельцо, деревень Островцы и Михнево.
«До конца года планируем завершить строительство поликлиники в поселке Мирный», — подчеркнул Максим Забелин.
Жители смогли задать вопросы о записи к врачу, сроках выдачи результатов анализов и прохождении диспансеризации. По инициативе Общественной палаты Московской области на территории округа реализуется федеральный проект «Здрав.Контроль», направленный на оперативное решение вопросов в сфере медицинской помощи.