Форум по вопросам ЖКХ пройдет в Химках 23 июня

23 июня в Химках состоится форум «Управдом», посвященный вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Встреча пройдет с 17:00 до 20:00 в пресс-центре «Арены Химки» и соберет представителей многоквартирных домов, профильных организаций и жителей.

Участниками форума станут председатели советов многоквартирных домов, представители ТСЖ, ТСН и жилищно-строительных кооперативов. К обсуждению также приглашают активных жителей, которые заинтересованы в развитии городской среды и решении вопросов, связанных с содержанием жилого фонда.

В ходе встречи специалисты профильных служб проведут прием граждан и ответят на обращения жителей. Также перед участниками выступят заместитель главы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и руководитель ассоциации председателей советов многоквартирных домов округа. Одной из ключевых тем станет реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов.

«Чем активнее участие собственников и председателей советов домов, тем эффективнее решения в сфере ЖКХ. Именно в таком формате формируется ответственное партнерство между городом и жителями», — отметил лидер общественного движения Николай Томашов.

Участники форума рассмотрят результаты работ по благоустройству территорий, а также обсудят подготовку коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов. Отдельное внимание планируют уделить вопросам взаимодействия жителей с ресурсоснабжающими организациями и повышению качества коммунальных услуг.

Форум «Управдом» пройдет 23 июня в пресс-центре «Арены Химки» по адресу: улица Кирова, дом 24, КПП № 2, вход № 9. Начало работы площадки запланировано на 17:00.