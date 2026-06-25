Форум по вопросам ЖКХ и благоустройства прошел в Химках

В Химках 23 июня состоялся традиционный форум «Управдом», посвященный вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Вместе с жителями, представителями управляющих компаний, ТСЖ, ТСН и ЖСК участие в обсуждении приняла глава округа Инна Федотова.

Основными темами встречи стали подготовка к отопительному сезону 2026–2027, капитальный ремонт жилого фонда, содержание многоквартирных домов и благоустройство дворовых территорий. Отдельное внимание уделили работе управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

«Прозвучали конкретные вопросы и предложения. Каждое обращение зафиксировали. По всем направлениям будем детально разбираться вместе с профильными службами и ответственными организациями», — подчеркнула Инна Федотова.

Участники форума также обсудили состояние инженерных систем, качество обслуживания домов и развитие коммунальной инфраструктуры. Жители смогли напрямую задать интересующие вопросы и внести свои предложения.

«Формат открытого диалога позволяет оперативно получать обратную связь от жителей и совместно находить решения по вопросам, которые волнуют людей в повседневной жизни», — отметил депутат Валентин Герасимов.

Все обращения, озвученные в ходе форума, взяты в работу профильными службами и ответственными организациями.