Форум по вопросам здравоохранения прошел в Люберцах

Мероприятие состоялось в гимназии № 5 в Дзержинском и было посвящено актуальным вопросам предоставления медицинской помощи в муниципалитете. Участниками форума «Здравоохранение» стали жители города и представители сферы здравоохранения Подмосковья и городского округа Люберцы.

Основной темой обсуждения стало состояние и перспективы развития системы здравоохранения на территории городского округа. Сегодня один из приоритетов государства — укрепление здоровья граждан. В Люберцах все для этого есть. В 2025 году в Дзержинском после реконструкции начала работу взрослая поликлиника. В ходе капремонта здесь привели в порядок все — от подвала до кровли. Медучреждение отремонтировали впервые с 1975 года.

Важным событием стало объединение люберецкой областной и дзержинской больниц. У пациентов расширились возможности — записаться на прием теперь можно в любое медучреждение. До конца года также откроются поликлиники на улице Юности и в жилом комплексе «Томилино парк».