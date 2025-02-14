Форум по привлечению кадров для БПЛА прошел в Люберцах
Московский областной образовательный форум «Кадры для беспилотных авиационных систем» прошел на базе Инженерно-технического лицея в Люберцах. Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу разработать новые подходы в образовании для обеспечения отрасли высококвалифицированными специалистами.
В работе форума принял участие глава Люберец Владимир Волков.
«Мы видим, как стремительно меняется мир с внедрением новых технологий — все больше и больше сфер жизни, где беспилотные летательные аппараты приходят на помощь. БПЛА уже незаменимы при ведении боевых действий — и специальная военная операция демонстрирует это», — отметил Волков.
Форум «Кадры для беспилотных авиационных систем» проводится в рамках поручения президента России Владимира Путина. Участникам предстоит обсудить подходы, чтобы дети получали нужные навыки, начиная со школы.
Педагоги Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Гагарина, Национального центра вертолетостроения имени Михаила Миля и Николая Камова холдинга «Вертолеты России» провели для детей мастер-классы.
«Благодарю Министерство образования Московской области за проведение таких нужных и важных мероприятий! Уверен, что форум вдохновит юных люберчан, и кто-то из ребят обязательно в дальнейшем свяжет свою жизнь с разработкой и внедрением БПЛА», — подчеркнул Владимир Волков.
В 2024 году в Инженерно-технологическом лицее в рамках национального проекта открыли лабораторию по изучению школьниками производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем.