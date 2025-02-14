Форум по привлечению кадров для БПЛА прошел в Люберцах

Московский областной образовательный форум «Кадры для беспилотных авиационных систем» прошел на базе Инженерно-технического лицея в Люберцах. Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу разработать новые подходы в образовании для обеспечения отрасли высококвалифицированными специалистами.

В работе форума принял участие глава Люберец Владимир Волков.

«Мы видим, как стремительно меняется мир с внедрением новых технологий — все больше и больше сфер жизни, где беспилотные летательные аппараты приходят на помощь. БПЛА уже незаменимы при ведении боевых действий — и специальная военная операция демонстрирует это», — отметил Волков.

Форум «Кадры для беспилотных авиационных систем» проводится в рамках поручения президента России Владимира Путина. Участникам предстоит обсудить подходы, чтобы дети получали нужные навыки, начиная со школы.