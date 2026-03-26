Форум по повышению эффективности РСО прошел в Подмосковье

25 марта 2026 года в Доме Правительства Московской области прошел форум «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству». Мероприятие собрало более 500 участников. Организатором форума выступило Правительство Московской области при поддержке Министерства строительства и ЖКХ России.

На форуме обсуждались проблемы и перспективы развития ресурсоснабжающих организаций (РСО). Участники посетили шесть секций, где эксперты отрасли делились опытом и вырабатывали рекомендации по повышению эффективности работы РСО.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отметил, что перед регионом стоит задача снизить объем просроченной задолженности на 80% до конца года. «Выделили 8 приоритетных показателей для наших ресурсников, которые напрямую влияют на экономическую устойчивость предприятий и направлены на их финансовое оздоровление», — сказал он.

Одной из главных тем форума стала цифровизация и использование искусственного интеллекта в работе РСО. Отдельное внимание уделили пилотному проекту «Цифровая котельная», который реализуется в Подмосковье совместно с Правительством России.

Заместитель директора Департамента проектной деятельности Аппарата Правительства РФ Максим Кирюхин подчеркнул важность эксперимента «Цифровая котельная» как успешного шага в цифровизации РСО. «Оцифровано более 300 тысяч документов. Сегодня у Правительства Российской Федерации стоит задача создать условия для масштабирования успешного опыта Московской области на всю страну», — отметил он.