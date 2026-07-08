Форум по обмену опытом между МЧС России и Белоруссии начался в Ногинске

В Ногинске с 8 по 10 июля проходит форум по обмену опытом между МЧС России и Белоруссии. Участие в нем принимают инструкторы Учебного класса по беспилотным летательным аппаратам из Дома СВО Богородского округа и сотрудники Ногинского спасательного центра МЧС России.

Программа форума включает практико-ориентированные мероприятия: занятия и мастер-классы по разминированию, контролю качества очистки территорий, безопасности работ и оказанию первой доврачебной помощи.

На полигоне Ногинского центра МЧС 8 июля специалисты Центра поддержки участников СВО и их семей провели для белорусской стороны комплексный урок с мастер-классом. Они подробно раскрыли вопросы применения беспилотников: от сфер использования до методов противодействия. Участникам продемонстрировали тактико-технические характеристики нескольких моделей.

А 9 июля специалисты из Дома СВО примут участие в занятии, посвященном работе с минными тральщиками. Форум позволяет участникам обмениваться знаниями, выстраивать единые подходы к решению задач и укреплять профессиональные связи между ведомствами двух стран.