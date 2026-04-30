Форум по искусственному интеллекту в Дмитрове собрал более 350 участников

27 апреля в Дмитрове прошел областной форум «Координаты перемен 3.0». Главная тема — искусственный интеллект в образовании: этика, практика и новые возможности. Форум собрал более 350 участников из 11 территорий Московской области

Первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова высоко оценила выставку инновационных проектов школ — участников региональной инновационной площадки по искусственному интеллекту, а также работу форума в целом. Под руководством начальника управления образования Дмитровского округа Татьяны Малинниковой учителя и управленческие команды внедряют ИИ-проекты, включая «Ассистента преподавателя». Это реальная работа по повышению качества образования.

Ключевым моментом пленарного заседания стало подписание соглашения о сотрудничестве между управлением образования Дмитровского округа и компанией «Цифриум». Цель — интеграция искусственного интеллекта в образовательный процесс.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил: «Отрадно, что именно Дмитров становится точки притяжения для педагогов со всего Подмосковья. Обсуждение искусственного интеллекта в школе — это про качество знаний, про интерес детей и про готовность нашей системы образования к вызовам нового времени. Спасибо организаторам и участникам за такую содержательную работу».

На пленарном заседании наградили победителей конкурса «ИИ в школе: от теории к практике». Затем работа продолжилась на десяти секциях. Участники обсуждали проект «Ассистент преподавателя» на основе генеративного ИИ, профориентацию, поддержку талантов и повышение качества математического образования.