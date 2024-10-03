Форум особых экономических зон собрал инвесторов из 15 стран в Дубне

Международный форум особых экономических зон открылся в Дубне и объединил инвесторов из 15 стран мира. Представители крупных компаний, заводов и научных предприятий собрались в Подмосковье, чтобы обсудить сотрудничество и обменяться опытом. Елене Кононовой удалось встретиться с некоторыми из них и записать интервью для 360.ru.

Одним из участников форума стала компания «Алтегра», которая уже запустила в производство пять уникальных антибиотиков. О качестве дженериков и их отличиях от оригиналов рассказала генеральный директор предприятия Ольга Турчанинова.

«Лекарственные препараты, как и любые другие продукты, могут быть качественными или менее качественными, в зависимости от того, кто их производит. И если дженерик производится на заводе, который очень ответственно относится к своей системе менеджмента качества, полностью соответствует мировым стандартам, то это будет качественный препарат, ничем не отличающийся от оригинала», — отметила Турчанинова.

Она также напомнила, что Минздрав России строго проверяет аналогичность и идентичность действия оригинального препарата и нового дженерика, предлагаемого к выпуску. Оцениваются терапевтическая эффективность и безопасность лекарства.

Еще один участник форума — ОЭЗ «Ступино Квадрат». Это уникальный проект в масштабах страны, который реализуется по инициативе и на средства частных инвесторов без финансового участия государства.

«Когда мы в 2015 году создавали эту особую экономическую зону, мы планировали создать рай для иностранных инвесторов. Это наш совместный проект с правительством Московской области и я хочу поблагодарить за помощь и поддержку. Каждый раз, когда возникает очередной вопрос, коллеги включаются и помогают», — рассказала 360.ru управляющий партнер ОЭЗ «Ступино Квадрат» Екатерина Евдокимова.

Форум продлится два дня, гости примут участие в сессиях по инфраструктурному развитию, законодательному регулированию особых экономических зон, промышленному туризму, а также в круглых столах с участием представителей государства и бизнеса.

Ожидается подписание соглашений о сотрудничестве. Кроме того, участников познакомят с передовыми технологиями ОЭЗ.

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