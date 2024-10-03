Новые антибиотики для лечения тяжелых заболеваний начали производить в Дубне

Компания «Алтегра» из Дубны запустила в производство пять уникальных антибиотиков. В ближайшее время там начнут выпуск еще семи новых препаратов, которые будут использовать для лечения инфекционных заболеваний, дыхательных путей, а также при сепсисе.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, за восемь месяцев предприятие выпустило более трех миллионов флаконов препаратов. Это в два раза больше, чем за весь прошлый год. Продукцию используют по всей России, а также за рубежом.

«Так, например, уже сейчас некоторые препараты группы компании зарегистрированы в Монголии и Камбодже. Сейчас предприятие ждет аудит из ОАЭ и занимается регистрацией препаратов в Китае», — рассказала глава ведомства, заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.

Производственные помещения предприятия находятся на территории особой экономической зоны «Дубна». Там расположены лаборатории, где разрабатывают новые препараты.

Ежегодно компания выпускает до 20 миллионов флаконов препаратов. Сейчас это порошки для приготовления раствора, однако новые лекарства будут иметь форму капсул и таблеток.

«На текущий момент наша компания производит 21 препарат. Это, в том числе и те лекарственные средства, которые относятся к категории импортозамещающих. Например, „Микафуцид“, „Лансон АФ“», — отметила генеральный директоркомпании Ольга Турчанинова.

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