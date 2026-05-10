Форум об отцовстве и поддержке семьи начался в Люберцах

В Люберецком дворце культуры проходит всероссийский форум «Отец. Отцовство. Отечество». Мероприятие посвящено демографической политике, выработке мер по повышению рождаемости, укреплению института семьи и поддержке отцовства в России.

Форум стал площадкой для обмена опытом, обсуждения вопросов воспитания и роли отца в современном обществе. Мероприятие посетил глава округа Владимир Волков.

«Вдвойне символично, что такой важный и нужный форум проходит в преддверии 81-й годовщины Великой Победы. Желаю плодотворной работы, открытого диалога и новых идей», — отметил Владимир Волков.

Участниками форума стали отцы, участники боевых действий, представители общественных организаций, психологи, педагоги, родительские комитеты — все, кто трудится ради будущего детей.

Организаторы подготовили насыщенную программу: пленарные заседания с участием экспертов и общественных деятелей, круглые столы, дискуссии, а также возможность найти единомышленников из разных регионов России.