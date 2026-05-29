Форум о здравоохранении прошел в поселке Томилино в Люберцах

Основной темой обсуждения стало состояние и перспективы развития системы здравоохранения в Люберцах.

«Здоровье жителей округа и качество медицинского обслуживания — наш главный приоритет. Вопросы здравоохранения находятся на личном контроле главы Люберец Владимира Волкова. Администрация выстроила прямое взаимодействие с медучреждениями и оперативно реагирует на обращения жителей», — отметила исполняющая обязанности заместителя главы округа Юлия Арсентьева.

Руководитель Люберецкой областной клинической больницы Елена Сторожева сообщила, что в текущем году открыли поликлинику на 500 посещений в смену в Октябрьском. До конца 2026 года откроются еще две поликлиники — в микрорайоне «Томилино парк» и в жилом комплексе «Люберецкий». На сегодняшний день в больнице трудоустроены 2327 медицинских сотрудников.

В рамках форума жители получили ответы на вопросы о нехватке узких специалистов, записи к врачу и сроках выдачи результатов анализов. Представители министерства здравоохранения взяли часть обращений в работу и пообещали продолжить практику выездных встреч. На территории округа также реализуется федеральный проект «Здрав.Контроль».