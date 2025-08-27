Форум о развитии естественно-научного образования прошел в Подмосковье

Форум педагогов прошел в Физтех-лицее Капины в Подмосковье. Его посвятили развитию естественно-научного образования в регионе. Своим опытом обменялись более 200 учителей и руководителей школ.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, на форуме обсудили развитие Центра естественно-научного образования на базе Физтех-лицея. Проект реализуют уже в этом учебном году, в нем будут участвовать 30 школ.

С докладами выступили проректор по учебной работе Московского физико-технического института Артем Воронов, руководитель направления физики центра физики и астрономии ГК «Просвещение» Ирина Власова, начальник управления по взаимодействию с образовательными организациями высшего образования общества «Знание» Ирина Данильченко и заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Участники форума также поучаствовали в мастер-классах и узнали больше об использовании ИИ в образовательном процессе.