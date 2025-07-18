Форум о применении искусственного интеллекта в волонтерстве прошел в Домодедове

Министерство информации и молодежной политики Подмосковья провело цикл форумов. Очередная встреча состояла сь в Домодедове — там волонтеры обсудили возможности применения искусственного интеллекта в своей работе.

На встрече в Домодедове собрались более 100 волонтеров со всего Подмосковья. Ключевым событием форума стала образовательная сессия об искусственном интеллекте. Ее провела бизнес-тренер, модератор и лектор общества «Знание» Наталья Черных. Она рассказала о применении ИИ при сборе гуманитарной помощи, ее координации логистики и доставки

«Ежедневно наши активисты сталкиваются с новыми вызовами, они максимально вовлечены во все важные задачи в регионе и в стране. Чтобы помочь ребятам успешно справляться со всем этим, мы проводим окружные форумы», — сказала глава ведомства Екатерина Швелидзе.

В ходе сессии волонтеры узнали о том, как нейросеть помогает автоматизировать рутинную работу и освободить время для более важных задач.

В завершении встречи активисты поучаствовали в командообразующей игре, где они смогли проверить свою эрудицию.