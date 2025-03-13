Форум о поддержке аграриев прошел в Подмосковье

Подмосковные аграрии приняли участие в форме «Свое». На нем рассказали о грантах и субсидиях для развития своего дела в сфере АПК.

Форум посетили предприниматели и предприятия агропромышленного комплекса Подмосковья.

По словам главы регионального Минсельхозпрода Сергея Двойных, в этом году на поддержку фермеров и производителей пищевой продукции предусмотрели 36 субсидий на шесть миллиардов рублей.

«Перенесли информацию в цифровой формат — создали интерактивный сервис „Календарь мер поддержки“, в котором собраны подробные инструкции для получателей субсидии или гранта, включая сроки приема заявок, необходимые документы, требования, а также цели, на которые могут быть направлены средства», — сказал он.

Участники форума узнали о грантах и субсидиях для развития семейных ферм, которые позволяют возместить до 60% затрат. Им также рассказали и господдержке для начинающих фермеров и развития агротуризма и сельской кооперации.

Узнать больше об этом можно по ссылке.