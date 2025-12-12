Форум молодых педагогов объединил свыше 200 специалистов в Подмосковье

Ежегодный форум молодых педагогов прошел на базе гостиничного комплекса «Измайлово» и в гимназии № 16 «Интерес» в Люберцах. В нем принимали участие более 200 специалистов.

Как рассказали в региональном Минобразования, форум «Я — педагог Подмосковья» проходил с 10 по 12 декабря. Он был направлен на создание условий для развития потенциала и самореализации учителей, а также формирование профессионального отношения к развитию системы образования.

В рамках мероприятия прошли открытые уроки и мастер-классы от лучших педагогов Подмосковья. Участники также поучаствовали в интеллектуальных играх и тренингах.