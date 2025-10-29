Форум «Молодежь в добровольчестве» прошел в Жуковском

В стенах средней общеобразовательной школы № 10 городского округа Жуковский прошел областной форум «Молодежь в добровольчестве», собравший около сотни молодых людей. Представители волонтерских движений прибыли из таких городов, как Балашиха, Ногинск, Воскресенск, Домодедово, Люберцы, Раменское и Электросталь.

Программа форума была ориентирована на практическое применение знаний. Участники получили возможность погрузиться в мир современных волонтерских тенденций, ознакомиться с передовыми подходами и новаторскими инициативами, способными трансформировать существующие добровольческие проекты.

Особое внимание было уделено вопросам расширения личных горизонтов и эффективного использования потенциала каждого участника в рамках реализации социально значимых инициатив. Кульминацией форума стала интерактивная командная игра.