Форум «Молодежь в действии» прошел в Жуковском

Жуковский на один день стал центром молодежной политики Подмосковья. Город принял форум «Молодежь в действии», объединивший более 100 самых активных представителей региона.

Организаторами выступили администрация и Совет депутатов Жуковского в партнерстве с Молодежным парламентом Реутова. Форум подтвердил статус важной межмуниципальной площадки: в Жуковский съехались делегаты из восьми городов Московской области и столицы. Среди участников — волонтеры, лидеры молодежных движений и представители партийных организаций из Бронниц, Раменского, Реутова, Балашихи, Красногорска, Долгопрудного и Люберец. К обсуждению присоединились эксперты федерального уровня, включая членов экспертного Совета при Госдуме РФ и муниципальных депутатов.

Одной из самых востребованных площадок стал формат «Диалог на равных». Здесь Александр Владимиров, возглавляющий Молодежный парламент Жуковского, встретился с заместителем председателя Молодежного парламента при Госдуме Александром Сорокиным. Главными темами дискуссии стали методы патриотического воспитания в современных условиях и реальные механизмы продвижения молодежных стартапов и социальных инициатив.

«Практическую пользу участникам принесло выступление Ильнура Сафина, члена Общественной палаты Московской области. Он провел подробный разбор существующих молодежных организаций региона, рассказав о грантовой поддержке и социальных лифтах, которые сегодня открыты для каждого активного молодого человека. Особую эмоциональную окраску форуму придала встреча с Дмитрием Латыниным — военным корреспондентом и членом Союза журналистов Подмосковья. Дмитрий поделился личным опытом работы в зоне проведения специальной военной операции», — сообщили организаторы.