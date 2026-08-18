Форум многодетных семей прошел в Люберцах
Юбилейный фестиваль-форум «Многодетная Россия — единая страна» в 10-й раз собрал гостей в поселке Малаховка. Летний парк на один день превратился в пространство, объединившее культурные коды народов России: от Кавказа и Поволжья до Дальнего Востока
Выставки ремесел, фольклорные концерты и мастер-классы позволили каждому погрузиться в живую историю нашей необъятной Родины, увидев единство в многообразии семейных традиций.
«Цель форума, с одной стороны простая, а с другой — грандиозная. Кроме того, что мы показываем единство наших семей, у нас есть и дискуссионные площадки, там мы не только веселим, но и разговариваем на серьезнее темы, для того, чтобы эти темы потом вошли в какие-то законодательные инициативы для органов власти», — рассказала президент областной общественной организации «Многодетные мамы» Марина Кондратович.
Культурная программа фестиваля удивила разнообразием. Гости могли посетить литературный клуб, где обсуждали семейные ценности через призму классической и современной прозы. А для любителей активного образа жизни на открытой площадке прошла тренировка по самбо, собравшая вместе детей и родителей. Особое внимание на форуме уделили семьям участников специальной военной операции, создавая пространство взаимопомощи и силы духа.
Торжественным моментом стало награждение многодетных семей, которые внесли особый вклад в воспитание детей и сохранение семейных ценностей. Из рук почетных гостей они получили заслуженные награды.
Десятый всероссийский форум «Многодетная Россия — единая страна» в Люберцах стал настоящим праздником дружбы и взаимопонимания. Организованный при поддержке Правительства Московской области и Фонда президентских грантов, он вновь доказал: когда семьи объединяются, страна становится сильнее. А 6200 многодетных семей Люберец — лучшее тому подтверждение.