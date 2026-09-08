Форум «Люберцы. Решаем вместе» прошел во Дворце культуры

Мероприятие стало для жителей округа отличной возможностью обсудить важные темы и почувствовать себя частью большой команды, которая меняет город к лучшему. Форум в Люберецком ДК объединил представителей власти, общественников, предпринимателей и активных жителей.

Главной темой встречи стало совместное развитие Люберец — через предложения и инициативы самих горожан. Для этого в первую очередь и создавался форум. Всего же за время работы проекта проведено более 180 встреч и собрано более 600 предложений от жителей округа.

Среди участников мероприятия были глава Люберец Владимир Волков, депутаты Государственной думы Роман Терюшков и Московской областной думы Лидия Антонова и Дмитрий Дениско.

После официальной части участников ждала уже другая программа — с музыкой и знакомыми песнями. На сцену вышел депутат Государственной думы, народный артист России Денис Майданов. Его концерт стал музыкальным подарком для жителей городского округа. Артист исполнил свои известные хиты, и вместе с ним пел буквально весь зал.