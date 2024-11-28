Форум карьерного развития для школьников и студентов прошел в Люберцах

В Люберцах прошел второй областной карьерный форум «Твой старт». Свои образовательные программы представили вузы, техникумы и колледжи Подмосковья.

Карьерный форум проходит при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, Министерства информации и молодежной политики, а также Министерства социального развития региона.

«На площадке Дворца спорта „Триумф“ собрались более тысячи школьников и студентов, 20 вузов, техникумов и колледжей представили свои образовательные программы. Федеральное агентство по делам молодежи презентовало программы развития карьеры», — рассказал глава городского округа Владимир Волков.

В рамках форума было подписано соглашение о подготовке профессиональных кадров для промышленных предприятий в Люберцах между администрацией и техникумом имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Гагарина. Договор заключили глава Владимир Волков и директор Ольга Клубничкина.

Свой стенд также представила «Молодая гвардия Единой России». Муниципальный депутат, координатор партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» Мигран Туманов рассказал участникам форума о деятельности в сфере молодежной политики.

В конце прошла встреча с предпринимателем Андреем Ковалевым.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».