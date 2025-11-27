Форум «Экспортный потенциал Подмосковья» прошел в Павловском Посаде

Участники форума обменялись опытом, а также побывали с экскурсией на предприятии «ЭКОлаб». Также они прослушали выступления экспертов по мерам поддержки экспорта, вопросам сертификации и стандартизации, узнали больше о цифровых инструментах продвижения и аналитики.

Спикерами стали представители Российского экспортного центра, Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, Восточной торгово-промышленной палаты Московской области, компании «ЭКОлаб-Экспорт», мастерской «Сенеж» и маркетингового агентства Миши Фадеева.

«Для нашего округа тема развития экспорта — не абстрактные слова, а реальный вектор роста. У нас работают более 200 крупных и средних предприятий, в том числе 27 промышленных, где занято около 16 тысяч человек. Не менее мощный драйвер — малый бизнес: более 4000 субъектов МСП, которые создают рабочие места, насыщают рынок и формируют здоровую конкуренцию. Только за девять месяцев этого года в округе зарегистрировались 559 новых предпринимателей. Это говорит о том, что многие уже готовы делать следующий шаг — выходить на международные рынки. И именно для этого мы сегодня собрались», — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.