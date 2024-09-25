Форум «ЭкоПодмосковье» стартовал в Пушкино

Форум «ЭкоПодмосковье», XI слет школьных лесничеств и региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» стартовали в Пушкино. В мероприятии приняли участие представители Мособлдумы.

Первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина отметила, что за 11 лет работы было создано 171 школьное лесничество, в ряды которых вступили более 40 тысяч школьников. Она подчеркнула важность основ преподавания навыков охраны леса и выразила благодарность организаторам, учителям и ученикам, которым небезразлична природа и сохранение лесов.

Председатель профильного комитета Владимир Шапкин рассказал о принятом в 2024 году законе «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Московской области», основная цель которого заключается в формировании бережного отношения к окружающей среде.

Он добавил, что школьные лесничества являются примером практической реализации данного закона, и указал на важность проведения слета для развития этого движения и повышения престижа профессий в лесном хозяйстве.

Программа слета включает всевозможные конкурсы, семинары и мастер-классы, ориентированные на знакомство с лесными профессиями, исследования природных объектов и организацию работы школьных лесничеств.

По словам организаторов, впервые в рамках слета пройдет детская лесная конференция «Лесознание», где участники смогут представить свои исследовательские проекты. В экологическом марафоне участвуют 94 школьника, а также 43 руководителя школьных лесничеств и наставников из филиалов, подведомственных Комлесхозу ГКУ МО «Мособллес».

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