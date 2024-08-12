Форум для производителей ягод провели в Луховицах

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО

Первый форум, посвященный обмену опытом среди региональных производителей ягод, прошел в Луховицах. Мероприятие провели на территории крестьянского хозяйства «Снова молодой».

Аграрии из Луховиц, Коломны и Егорьевска обсудили перспективы развития плодово-ягодного сектора в Московской области и достигли соглашения о взаимном сотрудничестве. Организаторы планируют проводить такие встречи на регулярной основе.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, местные производители занимаются выращиванием клубники, малины, земляники, голубики и других ягод. Наиболее крупным предприятием в Луховицах является компания «Русская ягода», которая обрабатывает 65 гектаров земли. В течение сезона местные аграрии собрали более 200 тонн урожая.

Представители Минсельхоза добавили, что также активно развивается плодово-ягодная отрасль и фермерские хозяйства региона. Так, фермеры КФХ «Снова молодой», на базе которого состоялся форум, могут собирать от 100 до 300 килограмм клубники в день, в зависимости от погодных условий. Они приглашают жителей и детей участвовать в сборе урожая, а после этого предлагают приобрести свежую продукцию прямо с грядки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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