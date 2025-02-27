Форум для молодых госслужащих прошел в Красногорске

Первый специальный молодежный форум «На государственной службе» завершился в Красногорске. Среди приглашенных спикеров были журналисты-пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус.

На мероприятии присутствовали около 1000 молодых сотрудников МВД, прокуратуры, налоговой службы, Госавтоинспекции, МЧС и других ведомств. Они могли пообщаться с известными гостями и задать им вопросы.

Пранкер Алексей Столяров выразил мнение, что госслужба — это призвание.

«Выбранная деятельность должна вас внутренне поддерживать, чтобы вы могли гордиться тем, что вы госслужащий», — уточнил он.

Владимир Кузнецов, в свою очередь, отметил, что про них с коллегой тоже говорят, что они госслужащие.

«Вы представляете государство каждый на своем уровне — это вызывает уважение. И то, что вы выбрали такой путь, о многом говорит», — подчеркнул журналист.

Вован и Лексус не только занимаются пранками, но также исследуют мошеннические схемы и способы борьбы с ними.

«Самое главное — верифицировать своего собеседника, например, задать вопрос, ответ на который знаете только вы и он. Если вам поступает звонок, вы уже должны относиться к этому с подозрением», — напомнил Столяров.

Перед участниками также выступил заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев. Он обратил внимание на важность освещения работы в социальных сетях и прямого общения с жителями.

«Этот форум — отличная возможность увидеться, посмотреть людям в глаза, почувствовать их энергетику, понять, что ребята, которые здесь находятся, хотят сделать что-то хорошее для своей страны», — заключил он.