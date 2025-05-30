Форум директоров парков Подмосковья прошел в Мытищах

Директора областных парков встретились в парке Мира в Мытищах. Здесь организовали тематический форум. Локацию выбрали потому, что этот парк считается одним из лучших в Подмосковье.

Участие в форуме приняли руководители парков, их помощники, представители местных властей и организаций из разных городов Подмосковья и Москвы.

Заместитель министра благоустройства Московской области Денис Чижик рассказал о новом проекте, который помогает следить за чистотой и безопасностью в парках с помощью искусственного интеллекта.

Заместитель главы администрации Мытищ Ольга Сидоркина поделилась интересными фактами из истории создания парка Мира и о том, как он развивается. Она также рассказала о планах по улучшению пространства.

Участники форума обсудили, как развивать парки, почему важно учитывать мнение жителей. Каждый желающий также мог задать вопросы экспертам и коллегам.