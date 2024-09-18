Фонтан установили во дворе № 34 на улице Карла Маркса в Дубне

В первые во дворе дома в Дубне появился фонтан. Жители поставили его на средства, которые собрали «На содержание и ремонт жилья».

Фонтан во дворе дома № 34 на улице Карла Маркса в Дубне обошелся в 200 тысяч рублей. Он потребляет немного энергии, так как имеет систему замкнутого цикла.

Дом № 34 на улице Карла Маркса получил статус образцового. Его возглавляет председатель городской Ассоциации многоквартирных домов Раиса Гуляева . Жители установили клумбы, облагородили территорию и решили пойти дальше. Они договорились с управляющей компанией, проложили кабель и провели воду.

«Нужно продолжать совершенствоваться, и совет дома на этот год запланировал установить фонтан. Мы хотели удивить, причем так, чтобы другие этого захотели. Ведь задача-то в этом состоит. Не только самим любоваться», — пояснила председатель Совета дома № 34 по улице Карла Маркса Раиса Гуляева.

В планах зреет еще одна задумка — обустроить в ближайшие годы аллею с парковыми скульптурами.

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