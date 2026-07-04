Фонд «Возрождение жизни» передал 400 кубометров мебели волонтерам Подмосковья

Благотворительный фонд «Возрождение жизни» передал крупную партию мебели волонтерским сообществам Московской области, в том числе добровольцам городского округа Дмитров. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Объем передаваемой мебели составил 400 кубометров, ее погрузили в пять фур. Мебель отправят на обустройство помещений, в которых волонтеры принимают обращения жителей, координируют добровольческие инициативы, проводят встречи, формируют гуманитарные грузы и оказывают помощь нуждающимся.

Передача прошла в рамках системной социальной и гуманитарной работы фонда. С 2022 года «Возрождение жизни» поддерживает жителей новых регионов, медицинские учреждения, социальные организации, детей, семьи, пожилых людей, добровольческие объединения и участников специальной военной операции.

«Для нас важно помогать не только тем, кто напрямую нуждается в поддержке, но и тем, кто каждый день помогает другим. Нормальные условия для работы волонтеров — это часть большой гуманитарной системы», — отметил председатель фонда Павел Народовский.

За время работы с 2022 года фонд провел более 50 гуманитарных мероприятий. Всего волонтерам передали более 100 тонн гумгрузов.