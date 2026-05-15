Фонд «Синергия Добра» провел встречу с детьми участников СВО из Волоколамска

В Красногорске прошел художественный мастер-класс для детей участников СВО из Волоколамска. Организатором встречи выступил благотворительный фонд «Синергия Добра». Площадкой мероприятия стал детский культурно-образовательный центр при храме Димитрия Солунского.

Под руководством профессиональных художников дети учились работать с масляными красками, осваивали основы живописи и создавали собственные картины на холсте. Главная задача подобных мероприятий — поддержать детей, помочь им отвлечься и создать теплую атмосферу для общения и творчества.

«Наслаждайтесь, не торопитесь, просто погрузитесь в краски и картины», — обратилась куратор фонда Анна Старухина к участникам мастер-класса.

По словам организаторов, фонд уже три года сотрудничает с администрацией Волоколамска и реализует проекты, направленные на поддержку и творческое развитие детей.

Во время мероприятия ребята также познакомились с территорией храмового комплекса, его историей и архитектурой. Как подчеркнули организаторы, такие встречи помогают детям не только раскрывать творческие способности, но и находить новые формы самовыражения.