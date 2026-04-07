Творческий мастер-класс для детей участников СВО провели в Звенигороде

Творческий мастер-класс для детей участников СВО прошел в Манеже в Звенигороде. Юные художники под руководством профессионалов учились рисовать в стиле флюид-арт и вдохновлялись подлинниками Николая Рериха.

Суть стиля заключается в том, что жидкий акрил разных цветов выливается прямо на холст, создавая уникальные узоры. Но можно было попробовать себя и за мольбертом — с масляными красками.

Цель мастер-класса — не только развить творческие способности детей, но и создать атмосферу, где они смогут общаться и находить новые способы самовыражения.

«Рерих сказал: искусство есть такая же потребность для человека, как есть и пить. И сегодня на мастер-классе происходит все по его цитате», — заявила куратор благотворительного фонда «Синергия добра» Анна Старухина.

За четыре года подопечные фонда написали более тысячи картин. Мастер-классы проходят каждую среду. Кроме того, для детей проводят и другие акции: они побывали в музее-заповеднике «Архангельское», Новом Иерусалиме и других местах.